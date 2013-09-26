У Криму на завтра оголошено штормове попередження

Кримське управління ДСНС оголосило штормове попередження на п`ятницю через прогнозоване різке погіршення погоди.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, 27 вересня місцями очікуються сильні дощі, грози, вітер південно-західний з переходом на північно-західний 15-20 м/с, у горах - 25-28 м/с.

Рятувальники просять жителів регіону і туристів не виходити в гори, під час дощу і вітру не стояти біля високих старих дерев і недостатньо закріплених конструкцій, перебуваючи вдома під час грози, закрити вікна і двері балконів.

"Без необхідності не слід включати багато електроприладів. Особливу увагу під час негоди варто приділити безпеці дітей і літніх людей", - зазначають у ГУ ДСНС.