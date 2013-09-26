Завтра вдень у Києві дощів не прогнозують

У п’ятницю, 27 вересня, в Києві та столичній області вдень без істотних опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, по Київській області буде хмарно з проясненнями. Вночі очікується дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

У Києві хмарно з проясненнями. Вночі - дощ, вдень - без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 4-6° тепла, вдень - 9-11°.

26 вересня температура води становила в Чорному та Азовському морях 14-18°, в районі Феодосії - 10°, Одеси - 11°; в Дніпрі біля Києва - 13°.

Як повідомляв УНІАН, завтра по Україні хмарно з проясненнями. Вночі - дощі, в східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях - місцями сильні дощі (в західних областях невеликі), вдень у більшості районів Лівобережжя та в Криму - дощ, на решті території - без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, на півдні та сході окремі пориви 15-20 м/с, в горах Криму - 25-28 м/с.

Температура вночі - 3-8° тепла (у західних областях - 1-6° тепла, місцями на грунті, в Карпатах і в повітрі заморозки 3-0°), вдень - 7-12° тепла. У південних, Донецькій та Луганській областях вночі - 6-11°, вдень - 12-17°; в Криму вночі - 11-16°, вдень - 15-20° тепла.