У Вінниці в дитсадках, школах, лікарнях включили опалення

У Вінниці з 25 вересня теплопостачальні організації міста розпочали подачу тепла в дитячі садочків, школи та лікарні.

Як повідомляє управління у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, подача тепла розпочалася через похолодання. КП «Вінницяміськтеплоенерго» та інші теплопостачальні організації почали обігрівати установи відповідно до заявок, які надходять від їх керівників.

На даний час вже опалюються 5 шкіл та 17 дитячих садочків, міська клінічна лікарня №3, пологові будинки №1 та №2.

Як повідомили у КП «Вінницяміськтеплоенерго», до кінця дня вони запустять тепло ще у трьох школах та чотирьох садочках.

Житлові ж будинки почнуть опалювати, коли середньодобова температура повітря упродовж трьох діб триматиметься нижче позначки +8 градусів.