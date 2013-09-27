На Херсонщині 2 дорослих і 3 дітей отруїлися грибами
11:34, 27 вересня 2013Новини регіонів
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Їх оспіталізовано
У Херсонській області п`ятеро людей госпіталізовано через отруєння грибами.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.
31-річна жінка і 40-річний чоловік перебувають у реанімаційному відділенні Чаплинської районної лікарні.
Троє дітей - 10-місячна дівчинка і двоє 11-річних хлопчиків - перебувають у Херсонській дитячій обласній лікарні. Дівчинка поки що перебуває в діагностичному відділенні, хлопчики - в реанімаційному відділенні лікарні.
Станом на 7 ранку 27 вересня стан всіх потерпілих медики оцінюють як тяжкий.
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