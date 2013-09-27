На Херсонщині 2 дорослих і 3 дітей отруїлися грибами

У Херсонській області п`ятеро людей госпіталізовано через отруєння грибами.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

31-річна жінка і 40-річний чоловік перебувають у реанімаційному відділенні Чаплинської районної лікарні.

Троє дітей - 10-місячна дівчинка і двоє 11-річних хлопчиків - перебувають у Херсонській дитячій обласній лікарні. Дівчинка поки що перебуває в діагностичному відділенні, хлопчики - в реанімаційному відділенні лікарні.

Станом на 7 ранку 27 вересня стан всіх потерпілих медики оцінюють як тяжкий.