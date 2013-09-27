На Луганщині - рекордна кількість пільговиків

Прокуратура Луганської області зацікавилась даними посадових осіб підприємств-перевізників міста Ровеньки, згідно з якими один водій обслуговує за день близько 15 тис. пільговиків.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області, за результатами перевірки стану додержання вимог законів у сфері відшкодування витрат підприємствам автомобільного транспорту на перевезення пільгових категорій громадян прокуратурою з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері виявлено факт надання непідтвердженої інформації. Йшлося про здійснені перевезення пільговиків посадовими особами одного з підприємств-перевізників міста Ровеньки та використання цих даних посадовими особами міської ради для розрахунку суми компенсації з бюджету.

Відповідно до інформації лише одного перевізника, середньоденна кількість перевезених пільговиків становить близько 15 тис. осіб, або понад 60 відсотків від загальної кількості громадян пільгових категорій, у тому числі людей похилого віку та обмежених у пересуванні. При цьому подані дані не були підтверджені документально та не перевірялись, йдеться у повідомленні.

Після опрацювання відповідних документів та опитування причетних посадових осіб, якими приймалось рішення про виплату компенсації, прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем).