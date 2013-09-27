Коростишівська райрада вирішила реорганізувати райлікарню

Коростишівська районна рада, незважаючи на протести, прийняла рішення про реорганізацію районної лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН 26 вересня більшість депутатів, присутніх на сесії, проголосували за прийняття рішення №440 «Про створення комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коростишівського району» на базі Коростишівської районної лікарні.

Оскільки під час сесії районної ради під її стінами відбувалася акція протесту прихильників ВО «Свобода» та місцевих жителів, до учасників вийшли керівники районної влади та депутати. Вони повідомили, що реформування медицини є важливим і потрібним. Також зазначалося, що елементи реформування у районі почали вводити ще задовго до початку цього процесу в країні, тож на сьогоднішній день уже є певний досвід його проведення.

Представники влади розповіли, що ініційоване Президентом України реформування медичної галузі передбачає насамперед підвищення доступності медичних послуг для пацієнта, покращення їх якості – щоб ними були задоволені в першу чергу ті, кому вони надаються.

Реформою, зокрема, передбачено, що пацієнти повинні, перш за все, звернутись до лікаря загальної практики – сімейної медицини, котрий сформує медичний маршрут кожної окремої людини.

Загалом же, сказали керівники району, Житомирщина має великий потенціал з втілення реформи, адже у регіоні значно раніше, ніж в інших областях України, розпочалась підготовка сімейних лікарів.

Водночас, як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської обласної організації ВО «Свобода», вона має намір оскаржити вказане рішення райради у суді як таке, що «суперечить інтересам громади Коростишівського району».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 вересня, в Коростишеві Житомирської області близько 200 чоловік пікетували сесію райради, виступаючи проти реорганізації Коростишівської районної лікарні, долю якої сьогодні мала вирішити сесія райради.

Учасники мітингу делегували на сесію свого представника - народного депутата України, члена ВО ”Свобода” Олександра Мирного. Охорона райради не пропускала Мирного на сесію і учасники мітингу намагалися взяти приміщення райради штурмом. Після тривалих переговорів депутата на сесію пропустили. На сесію не пропустили кількох журналістів. Представник влади повідомив пресі, що ”акредитація на сесію закінчилася вчора”.

За фактом штурму Коростишівської райради учасниками мітингу проти закриття лікарні відкрито кримінальне провадження за ст. 296 ККУ (хуліганство). Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Коростишівського району. Хід розслідування взято на контроль прокуратурою області.