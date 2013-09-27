У Полтаві в сміттєвому баку знайшли малюка

У Полтаві 26 вересня о 18.00 у сміттєвому баку на вулиці Фрунзе полтавчанка знайшла новонароджену дівчинку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Полтави, жінка, яка вийшла викинути сміття, знайшла новонароджену дитину. Немовля з невідрізаною пуповиною лежало в сумці. Дитину одразу госпіталізували в реанімацію дитячої лікарні. Стан дівчинки стабільний, патологій не виявлено.

На місце події виїжджали прокурор Полтави і його заступник, працівники органів внутрішніх справ.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією кримінального злочину - ч. 2 ст. 15, ст. 117 КК України.

"Проводяться першочергові слідчі дії та розшукові заходи щодо встановлення особи, причетної до скоєння цього злочину», - говориться в повідомленні прес-служби.