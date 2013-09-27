Лікарні в Києві підключають до опалення за їхніми заявками
Вже підключено 10 медзакладів
ПАТ «Київенерго» розпочало підключення столичних лікарняних закладів та пологових будинків до централізованого опалення за їхніми заявками. Станом на 27 вересня до опалення вже підключено 8 лікарняних закладів та 2 пологові будинки, повідомили УНІАН у прес-службі компанії.
Підключення відбувається за умови подання відповідної заявки керівника об’єкту до «Київенерго» та готовності внутрішньобудинкових мереж споживача, зазначається в повідомленні.
«На сьогодні «Київенерго» технологічно готова до початку опалювального сезону. З огляду на надто холодну як для вересня погоду ми вже здійснюємо підключення споживачів до тепла за їхніми заявками», – зазначив генеральний директор ПАТ «Київенерго» Олександр Фоменко.
Щодо житлового фонду, то підключення споживачів відбуватиметься згідно з графіком на підставі розпорядження КМДА, йдеться в повідомленні. Запуск теплоносія – складний та відповідальний технологічний процес. Тому підключення споживачів здійснюватиметься, як і у попередні роки, протягом тижня поетапно в усіх районах столиці.
Як нагадав генеральний директор, необхідною умовою своєчасного початку опалювального сезону є також готовність внутрішньобудинкових систем споживачів та наявність необхідних лімітів газу від НАК «Нафтогаз України».
У повідомленні нагадують, що столична влада прийняла рішення розпочати опалювальний сезон в Києві з 30 вересня. Підключення систем теплопостачання відбуватиметься в три етапи. Спочатку тепло буде подано до дитячих садочків, начальних закладів з цілодобовим перебуванням дітей та лікувальних установ. Потім – до загальноосвітніх навчальних закладів за заявками їх керівників. Після цього увімкнуть опалення і в житлових будинках, адміністративних будівлях установ та організацій (також за заявками їх керівників).