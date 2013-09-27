У Дніпропетровську підбили підсумки проекту «Сім'я для дитини»

26 вересня, напередодні Дня національного усиновлення, в Дніпропетровську відбувся круглий стіл на тему «Впровадження нових соціальних технологій забезпечення і розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, попередження соціального сирітства».

Захід організований у рамках сумісного проекту фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» і Дніпропетровської обласної державної адміністрації, який направлений на зниження чисельності дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської турботи, в інтернатних установах Дніпропетровської області за рахунок усиновлення і влаштування дітей в сімейні форми виховання.

Відкриваючи захід, перший заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Анатолій Крупський підкреслив: «Сьогодні на національному рівні стоїть завдання – щоб усі діти були в сім`ї, щоб розвивалися сімейні форми виховання як альтернатива інтернатам. І завдяки фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» і нашому сумісному проекту «Сім`я для дитини» вже більш як 2/3 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, в області усиновлені або знаходяться в прийомних сім`ях, дитячих будинках сімейного типу. Наше завдання на майбутнє – щоб у кожної дитини була сім`я, краща, перевірена і правильна».

Починаючи з травня 2011 року, Дніпропетровська область узяла курс на новий формат рішення питання сирітства – влаштування дитини в сімейні форми виховання. За період існування проекту «Сім`я для дитини» область стала лідером по сімейних формах виховання: на 847 осіб збільшилося число дітей, що виховуються в прийомних сім`ях (ПС) і дитячих будинках сімейного типу (ДБСТ) (за станом на 01.01.2011р. – 711 дітей і 01.09.2013р. – 1558 дітей). За допомогою фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» створений 22 ДБСТ, а 54 сім`ям з ПС/ДБСТ надана матеріальна допомога.

Дар’я Касьянова, керівник програми «Сирітству-ні» фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»: «Підбиваючи підсумки сумісного проекту, можу сказати, що зараз, напередодні Дня усиновлення ми відчуваємо гордість і радість за те, яка кількість дітей знайшла свої нові сім`ї. З іншого боку, це велика відповідальність за долі цих дітей. Тому 30% від всього бюджету проекту було витрачено на навчання соціальних працівників і курси для прийомних батьків. Всього ж, починаючи з 2011 року, фонд вклав в проект 21 млн. грн. Таких проектів немає ні в одній іншій області України, і ми продовжуватимемо працювати над вирішенням проблеми сирітства в області».

Окрім допомоги у влаштуванні дітей в сім`ї, робота ведеться у напрямі попередження соціального сирітства, особлива увага надається взаємодії з сім`ями в складних життєвих обставинах. За статистикою в області з 9 тис. дітей-сиріт 6,5 тис. «осиротіли» при живих батьках. Саме тому особливий акцент в регіоні робиться на популяризації сімейних цінностей, щоб попередити відмову матерів від новонароджених дітей, ведеться інформаційна кампанія в пологових будинках і в лікарнях, працюють консультаційні пункти територіальних центрів соціальних служб.

Важливим напрямом реалізації програми є розробка системи запобігання негативним ситуаціям в прийомних сім`ях, навчання прийомних батьків і усиновителів, підготовка потенційних батьків. Також в Дніпропетровській області ведеться робота по навчанню соціальних працівників.

Батько Андрій Пінчук, глава правління добродійної організації «Сяйво веселки», батько-вихователь в дитячому будинку сімейного типу: «Багато людей мають бажання створити сім`ю або дитячий будинок сімейного типу. Діти приходять туди вже зі своїм негативним досвідом, з недовір`ям. І одного бажання створити сім`ю украй мало – потрібна підтримка держави, суспільства і громадських організацій. Ще в 2011 році Олександр Вілкул, на той момент губернатор Дніпропетровської області, підписав меморандум про співпрацю з фондом «Розвиток України» з метою реформування інтернатних установ області. За 3 роки Дніпропетровська область стала лідером по влаштуванню дітей в сім`ї. При цьому ведеться активна робота по супроводу новостворених сімей».

Прес-служба Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»