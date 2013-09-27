У Харкові на об’єктах соцсфери включили опалення
16:13, 27 вересня 2013Новини регіонів
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Лікарні, пологові будинки, дитсадки
У Харкові через зниження температури повітря на об’єктах соціальної сфери включили опалення.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, сьогодні, 27 вересня, КП «Харківські теплові мережі» розпочало подачу тепла в лікарні, пологові будинки, дитячі садки і школи.
З моменту початку пуску тепла всі об’єкти соціальної сфери міста Харкова будуть підключені протягом трьох днів.
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