У Харкові на об’єктах соцсфери включили опалення

16:13, 27 вересня 2013
Новини регіонів
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Лікарні, пологові будинки, дитсадки

У Харкові через зниження температури повітря на об’єктах соціальної сфери включили опалення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, сьогодні, 27 вересня, КП «Харківські теплові мережі» розпочало подачу тепла в лікарні, пологові будинки, дитячі садки і школи.

З моменту початку пуску тепла всі об’єкти соціальної сфери міста Харкова будуть підключені протягом трьох днів.

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