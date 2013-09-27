Фонд Ахметова і Мірча Луческу відкриють дитбудинок сімейного типу

29 вересня 2013 року, напередодні Дня усиновителя (30 вересня), в Донецьку відбудеться відкриття дитячого будинку сімейного типу (ДБСТ) Рудих. Олена і Євгеній Рудих виховали двоє рідних дітей – 19-річну дочку і 22-річного сина, а два роки тому прийняли в сім`ю сестричок-трійнят – Віру, Надію і Любов. На цьому тижні сім`я поповнилася ще трьома дітьми – в новий будинок переїдуть маленькі Влад, Лера і Ганна.

Просторий будинок зі своєю територією, який відповідає всім вимогам ДБСТ, по сусідству з школою і дитячим садом, зручною транспортною розв`язкою, був куплений тренером ФК «Шахтар» Мірчею Луческу. Будучи партнером фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» за програмою «Сирітству – ні!» і розділяючи думку про важливість сім`ї для дитини, Луческу продовжив традицію минулого року – тоді тренер ФК «Шахтар» придбав будинок для сім`ї Зарецьких.

Пошук будинку, ремонтні роботи і облаштування приміщень, а також допомогу в оформленні ДБСТ узяв на себе фонд «Розвиток України». Фонд шукав кандидатів на відкриття другого ДБСТ і познайомився з сім`єю Рудих під час підготовки фотовиставки «Назустріч щастю», в якій взяли участь прийомні сім`ї області.

Запрошуємо представників ЗМІ взяти разом з нами участь в урочистому відкритті дитячого будинку сімейного типу Рудих.

У заході візьмуть участь тренер ФК «Шахтар» Мірча Луческу, директор фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Анатолій Заболотний, керівник програми «Сирітству – ні!» фонду Дар’я Касьянова, а також футболісти.

Акредитація за тел.: +38 050 347 22 61.

Для журналістів буде організовано трансфер від стадіону «Донбас Арена». Зустріч біля Fan Café «Донбас Арени» о 9:50.

Прес-служба фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»