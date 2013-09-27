Через суд вимагають повернути державі базу відпочинку «Дубки»

Бориспільська міжрайонна прокуратура звернулась до Київського окружного адміністративного суду із позовною заявою про скасування протиправних рішень Головурівської сільської ради та поновлення порушених прав та інтересів держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, встановлено, що в 2007 році сільрада прийняла рішення про оформлення права власності Публічного акціонерного товариства «Автотранспортна акціонерна співдружність «Славутич-Бориспіль» на об’єкти майнового комплексу бази відпочинку «Дубки» в селі Кийлів. На підставі вказаного рішення товариству видане свідоцтво на право власності на нерухоме майно.

За даними прокуратури, вказана база відпочинку належить до об’єктів державної власності, приватизація яких має відбуватись в порядку, визначеному Законами України «Про приватизацію державного майна» та «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)». Органом, уповноваженим розпоряджатися вказаним об’єктом – є Регіональне відділення Фонду державного майна України в Київській області, а перехід права власності на об’єкти державної власності має відбуватись на оплатній основі та на підставі відповідних правочинів.

Однак, Головурівська сільська рада фактично підмінила відповідний орган державний влади та прийняла рішення про оформлення права власності ПАТ «Атасс-Бориспіль» на державне майно.

Крім того, ПАТ «Атасс-Бориспіль» набуло право власності на базу відпочинку «Дубки», не сплативши жодної копійки до державного або комунального бюджету, що є грубим порушенням вимог законодавства та інтересів держави.

Тому Бориспільська міжрайонна прокуратура звернулась до Київського окружного адміністративного суду із позовною заявою про скасування протиправних рішень Головурівської сільської ради.