У Криму два дні шукають 75-річного грибника

У Криму тривають пошуки грибника, зниклого 28 вересня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 29 вересня об 11.40 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про те, що 28 вересня неподалік від с. Строганівка Сімферопольського району пішов збирати гриби та не повернувся громадянин 1938 року народження.

О 12.40 рятувальниками розпочато пошук зниклого грибника, обстежено близько 6 кв. км лісової місцевості, але зниклого не знайдено.

Наразі пошуки тривають.