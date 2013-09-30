У Житомирі збирали кошти для дітей з фенілкетонурією

У Житомирі на майдані Корольова біля кінотеатру «Жовтень» вчора відбувся багатолюдний благодійний концерт, організатори якого збирали кошти для дітей , хворих на фенілкетонурію - придбання реабілітаційного обладнання, обстеження маленьких житомирян за кордоном..

Як повідомили УНІАН у Житомирській міській раді, зараз у Житомирі офіційно на фенілкетонурію хворіє 18 дітей.

Йдеться про благодійний концерт, організований активістами благодійного фонду «Допоможи - це просто!» разом з міською владою на підтримку дітей-інвалідів.

На концерті виступили гурт «Принципова Зміна», Emotion, Аліна Гросу, Влад Дарвін, Наталія Валевська, Дмитро Сисоєв, Іван Сафаров, Міла Монастирська, Артем Кондратюк, Людмила Саннікова, YAN AvdON, Олександр Павлік, Анна Павлова, Віталій Козловський та ін.

Довідка УНІАН. Фенілкетонурія - спадкове захворювання, що приводить до порушення обміну речовин і, як наслідок, до недорозвинення організму дитини. При своєчасному діагностуванні допомогти може правильна дієта та спеціальне харчування.