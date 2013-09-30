У Дніпропетровську суд засудив медсестру до року ув'язнення
За спричинення опіків дитині
Індустріальний районний суд Дніпропетровська минулого тижня засудив до року позбавлення волі медсестру приватної клініки - Центру комплексної медицини для дітей «Будь здоровий» за спричинення опіків піврічній дитині.
За інформацією прокуратури Дніпропетровська, у вересні минулого року до приватної клініки для проведення донечці фізіотерапевтичної процедури «парафінові аплікації» звернулася місцева жителька.
«Цю процедуру медична сестра не мала права проводити, ще й провела її вкрай недбало - замість призначених лікарем «парафінових аплікацій» застосувала гелієві грілки», - повідомили в прокуратурі.
В результаті дій медсестри дівчинка дістала тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості у вигляді опікових ран.
Суд визнав медсестру винною за ст. 138 Кримінального кодексу України (незаконна лікувальна діяльність) і призначив покарання у вигляді року позбавлення волі.
Державне обвинувачення в суді підтримавала прокуратура Індустріального району.