У Дніпропетровську суд засудив медсестру до року ув'язнення

Індустріальний районний суд Дніпропетровська минулого тижня засудив до року позбавлення волі медсестру приватної клініки - Центру комплексної медицини для дітей «Будь здоровий» за спричинення опіків піврічній дитині.

За інформацією прокуратури Дніпропетровська, у вересні минулого року до приватної клініки для проведення донечці фізіотерапевтичної процедури «парафінові аплікації» звернулася місцева жителька.

«Цю процедуру медична сестра не мала права проводити, ще й провела її вкрай недбало - замість призначених лікарем «парафінових аплікацій» застосувала гелієві грілки», - повідомили в прокуратурі.

В результаті дій медсестри дівчинка дістала тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості у вигляді опікових ран.

Суд визнав медсестру винною за ст. 138 Кримінального кодексу України (незаконна лікувальна діяльність) і призначив покарання у вигляді року позбавлення волі.

Державне обвинувачення в суді підтримавала прокуратура Індустріального району.