Чернігів прийняв рішення про створення двох центрів ПМСД

Чернігівська міська рада прийняла рішення про створення двох центрів первинної медико-санітарної допомоги, чим покладено початок реформі медицини у місті.

Як передає кореспондент УНІАН, "за" таке рішення під час чергової сесії міської ради 30 вересня проголосували 28 депутатів міської ради, "проти" – 9, "утрималися" – 4 (Чернігівська міська рада налічує 50 депутатів - УНІАН).

Згідно з прийнятим документом, центри створені як комунальні заклади, затверджено їх статути. Управлінню охорони здоров`я міської ради доручено, у зв`язку з реформуванням, затвердити штатні розписи закладів на 2013 і 2014 роки.

Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 надаватиме допомогу жителям Новозаводського району міста (його місцезнаходження – вул. Пирогова, 15 – приміщення дитячої поліклініки №1). Орієнтовно центр обслуговуватиме 150 тис. жителів міста.

Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 надаватиме допомогу жителям Деснянського району та частини вулиць Новозаводського районів міста (місцезнаходження – вул. Рокосовського, 47 – приміщення дитячої поліклініки № 2). Орієнтовна кількість населення, яку обслуговуватиме центр – 146 тис. осіб.

Представляючи документ, начальник управління охорони здоров`я міської ради Юрій Бойко наголосив на необхідності прийняття рішення, оскільки центри стануть єдиними закладами, що надають первинну медичну допомогу і фінансуються з міського бюджету. Основною метою реформи, за його словами, є підвищення ефективності та доступності медичних послуг.

Водночас, депутати від опозиції критикували проект рішення і закликали колег не голосувати за нього. Окремі депутати пропонували відтермінувати розгляд цього питання, оскільки вони не знайшли схвальних відгуків щодо запропонованих змін у лікарів. Керівник профільної комісії міськради, лікар Лариса Кадіна висловила сумніви щодо поліпшення діагностики, покращення якості медичних послуг, а також вказала, що реформування наразі не стосується відомчої медицини.

Міський голова Олександр Соколов підкреслив, що прийняття цього рішення є вкрай необхідним, оскільки враховуватиметься при фінансуванні медицини міста наступного року. Він також зазначив, що робоча група Чернігівської міськради вивчала досвід проведення реформування медицини у пілотних областях та інших містах країни. "Запропонований варіант є найоптимальнішим і не йти у ногу з усією країною ми не можемо", - наголосив міський голова. Він додав, що на Чернігівщині міста обласного підпорядкування вже схвалили відповідні рішення.