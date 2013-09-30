На Кіровоградщині 6 людей отруїлися грибами

На Кіровоградщині шестеро людей отруїлися грибами під час святкування хрестин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДСНС в області, до Гайворонської центральної районної лікарні госпіталізовано 6 мешканців м. Гайворон з попереднім діагнозом «отруєння грибами».

За повідомленням, місцеві мешканці 29 вересня разом відзначали хрещення дитини та вживали в їжу дикорослі гриби, назбирані в лісосмузі напередодні святкування. Всього на хрестинах було 10 осіб. Серед потерпілих 3 жінок та 3 чоловіків, віком від 52 до 27 років. Стан здоров’я середнього ступеня тяжкості.