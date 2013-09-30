Завтра почнеться підключення будинків Києва до опалення

Технологічний процес підключення мереж житлового фонду Києва до централізованого опалення розпочнеться 1 жовтня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це йшлося сьогодні, 30 вересня, під час засідання штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду.

«Враховуючи, що за прогнозами синоптиків, аж до 4 жовтня середньодобова температура зовнішнього повітря не перевищуватиме 8ºС, вирішено розпочати технологічний процес підключення житлового фонду до централізованого опалення вже завтра. Аби всі кияни були з теплом, технологічно на підключення нам необхідно як мінімум тиждень», - зауважив під час засідання штабу перший заступник голови КМДА Анатолій Голубченко.

Водночас він додав, що на сьогодні без гарячої води залишається близько 500 будинків, де наразі активно працюють фахівці «Київенерго». «До 85% цих будинків будуть з гарячою водою терміном до 5 жовтня, інші – 10-12 жовтня», – запевнив Голубченко.

Він також зазначив, що підключення до централізованого опалення соціальної сфери заплановано закінчити до середи, 2 жовтня.

Голубченко доручив першим заступникам голів районних держадміністрацій особисто перевірити, чи відповідає температура в підключених до централізованого опалення установах встановленим нормам.

За інформацією ПАТ «Київенерго», станом на 30 вересня до ЦО підключено 34 об’єкти соціальної сфери за їхніми заявками. Зокрема, 33 лікувальних заклади (стаціонари, пологові будинки, поліклініки) та 1 об’єкт соціальної сфери.

Як повідомлялося, підключення систем теплопостачання у столиці відбувається в 3 етапи, починаючи з 30 вересня. Перший етап – підключення дитсадків, пологових будинків та лікарень, другий – загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до їхніх заявок, третій - житлових будинків і адміністративних будівель установ та організацій (за заявками їхніх керівників).