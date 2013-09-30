Завтра на Харківщині розпочнеться опалювальний сезон

У Харківській області опалювальний сезон розпочнеться з 1 жовтня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, відповідне розпорядження сьогодні, 30 вересня, підписав голова ОДА Михайло Добкін.

Він зазначив, що опалення буде включено в зв’язку зі зниженням середньодобової температури повітря до +8 градусів та нижче.

Губернатор підкреслив, що в першу чергу опалення буде включено в об’єктах соціальної сфери.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові опалювальний сезон в лікарнях, навчальних заклади та інших установах соціально-культурної сфери розпочинався сьогодні, 30 вересня.

Опалення в житлових будинках планують включити 4 жовтня.