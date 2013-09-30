У Вінниці розпочалась подача тепла у житлові будинки

У Вінниці сьогодні, 30 вересня, розпочалась подача тепла у житлові будинки населенню.

Як повідомили УНІАН в Департаменті у справах ЗМІ Вінницької міської ради, причиною дострокового початку опалювального сезону стала низька середньодобова температура, яка протягом трьох останніх днів на території міста не сягала вище 7 градусів. За прогнозами вінницьких синоптиків наступної ночі очікується стрімке похолодання, і температура повітря опуститься ще нижче.

Згідно з повідомленням, станом на 30 вересня, подача тепла у Вінницькій області вже здійснюється в 170 дошкільних і 95 середніх навчальних закладах, а також у 16 лікарнях і всіх пологових будинках.

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації Ігор Івасюк повідомив, що ситуація в галузі моніториться щогодинно. «У понеділок-вівторок планується включити опалення в усіх дошкільних закладах. У всіх інших закладах освіти опалення буде включене, коли температура повітря в приміщеннях опуститься нижче 18 градусів», - сказав він.

Директор департаменту охорони здоров’я і курортів Вінницької облдержадміністрації Лідія Діденко зазначила, що тепло уже подано в усі дитячі санаторії пологові будинки і відділення, а також в обласну дитячу лікарню (у стаціонарні відділення закладів).

Як повідомляв УНІАН, подача тепла у школи та садочки м.Вінниці розпочалась 25 вересня.

30 вересня віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул дав завдання пришвидшити підключення об’єктів соціальної сфери та житлових будинків до опалення у зв’язку з аномально холодною осінню.

Він зазначив, що за даними Укргідрометцентру, на цьому тижні середньодобова температура повітря буде нижчою за 8 градусів у 20 регіонах, зокрема і в Вінницький області.