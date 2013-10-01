У Тернополі горіла «Укрмедкнига»
09:56, 01 жовтня 2013Новини регіонів
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Причину пожежі встановлюють
У Тернополі сьогодні горіло видавництво «Укрмедкнига».
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, о 13.57 надійшло повідомлення про те, що в результаті загорання в підвальному приміщенні видавництва «Укрмедкнига» Тернопільської державної медичної академії ім. Горбачевського, на Майдані Волі, 1, у Тернополі, виникло значне задимлення, що швидко поширилось по всіх поверхах будівлі.
Пожежно-рятувальними підрозділами міста в короткі терміни ліквідоване загорання. На місці події працювала ланка газодимозахисної служби.
В ході гасіння пожежі були евакуйовані 30 працівників друкарні, потерпілих немає. Навчальний процес не призупинявся, оскільки будівля використовується як виробнича, зазначили в ДСНС.
Причина пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
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