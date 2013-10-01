Донеччина: 47 соціальних об'єктів вже підключено до опалення

Голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький заявляє, що на сьогоднішній день 47 соціальних об`єктів у регіоні вже підключено до опалеання і, незважаючи на наявну заборгованість перед підприємствами теплокомуненерго, він не допустить зриву опалювального сезону в області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

«Враховуючи холодну погоду, в області почалося підключення. 47 об`єктів вже підключено, в основному це вугільні котельні», - сказав голова ОДА.

Так, у Макіївці від котельних почато опалення в 14 школах, 14 дитсадках і 3 лікарнях, також автономне опалення забезпечує теплом 2 дитсадки в Артемівському районі і 7 - в Шахтарському районі. Крім того, в Мар’їнському районі опалюються 4 дошкільних і 3 загальноосвітніх установи.

Разом з тим, Шишацький висловив занепокоєння ситуацією із заборгованістю області за спожитий газ у минулому опалювальному сезоні.

«Вугільні котельні підключатимуть в першу чергу. Що стосується газових котельних – це, звичайно, питання серйозне», - сказав Шишацький, відзначивши, що за останні три роки підприємства теплокомуненерго в регіоні заборгували НАК «Нафтогаз України» близько 1 млрд грн. За його словами, тепер керівники підприємств теплокомуненерго ведуть переговори з «Нафтогазом» з приводу виділення ліміту області та в цілому з питань подачі газу.

Але, незважаючи на наявну заборгованість, Шишацький запевнив, що область вчасно вступить в новий опалювальний сезон. «Я впевнений, що ми знайдемо можливості, проведемо необхідні переговори і почнемо опалення в першу чергу соціальних об`єктів. Я не допущу, щоб опалювальний сезон зірвали, він почнеться вчасно», - наголосив голова ОДА.