В акваторії Чорного моря оголошено штормове попередження

Висота хвиль - 40 м

Штормове попередження про погіршення погодних умов оголошено в акваторії Чорного моря. Про це повідомляє Укргідрометцентр. “Вдень 1 жовтня із збереженням 2 жовтня в акваторії Чорного моря, окрім східних районів, очікується посилення швидкості вітру до 25-30 м/с, висота хвиль становитиме 30-40 дм”, - сказано в повідомленні.

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