На Харківщині з початку року всиновили понад 100 дітей

У Харківській області за 9 місяців 2013 року всиновили 103 дитини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника служби у справах дітей ОДА Тетяну Печерських.

За її даними, у тому числі 91 дитина всиновлена громадянами України, 12 дітей – громадянами інших держав. За віковою категорією громадяни України всиновлюють дітей переважно до 5 років.

«39 дітей усиновлено до року, 27 дітей усиновлено у віці 1-2 роки, 21 дитина у віці 3-5 років, 6 дітей у віці 6-10 років, 10 дітей у віці 11-17 років», - сказала Печерських.

Вона зазначила, що переважну більшість дітей, які всиновлені громадянами інших держав, всиновили громадяни США, Франції та Італії.

Як повідомляв УНІАН, учора, 30 вересня, в Україні відзначали День усиновлення.

Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко повідомив, що на сьогодні близько 40 тисяч родин дбають про усиновлених дітей і майже 5 тисяч родин виховують 13 тисяч прийомних дітей. 63 тис. українських сімей виховують дітей під опікою.