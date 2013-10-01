На Харківщині з початку року всиновили понад 100 дітей
11:07, 01 жовтня 2013Новини регіонів
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З них лише 12 іноземцями
У Харківській області за 9 місяців 2013 року всиновили 103 дитини.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника служби у справах дітей ОДА Тетяну Печерських.
За її даними, у тому числі 91 дитина всиновлена громадянами України, 12 дітей – громадянами інших держав. За віковою категорією громадяни України всиновлюють дітей переважно до 5 років.
«39 дітей усиновлено до року, 27 дітей усиновлено у віці 1-2 роки, 21 дитина у віці 3-5 років, 6 дітей у віці 6-10 років, 10 дітей у віці 11-17 років», - сказала Печерських.
Вона зазначила, що переважну більшість дітей, які всиновлені громадянами інших держав, всиновили громадяни США, Франції та Італії.
Як повідомляв УНІАН, учора, 30 вересня, в Україні відзначали День усиновлення.
Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко повідомив, що на сьогодні близько 40 тисяч родин дбають про усиновлених дітей і майже 5 тисяч родин виховують 13 тисяч прийомних дітей. 63 тис. українських сімей виховують дітей під опікою.
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