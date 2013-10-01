У Києві до опалення підключили майже половину лікарень

У Києві 30 вересня до опалення підключили майже половину дитячих садків та лікарень, школи підключатимуть 2-4 жовтня.

Про це під час прямого ефіру на телеканалі «Київ» розповів голова КМДА Олександр Попов, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За його словами, упродовж першого дня від офіційного старту опалювального сезону в столиці, тепло прийшло уже в 217 з 553 наявних у місті дитячих садків та 13 з 25 шкіл-інтернатів. До опалення встигли підключити уже половину медичних закладів столиці. Тепло в 67 з 183 лікувальних установах, передусім в пологових будинках, дитячих санаторіях, перинатальних центрах та стаціонарах.

«У Києві розпочався опалювальний сезон: ми морально, технічно та організаційно до цього готові. За перший день ми підключили до централізованого опалення половину дитячих садочків, завтра ця робота буде завершена, на черзі – школи. Їх підключатимемо з середи до п’ятниці. Цей тиждень дуже напружений, адже паралельно до опалення ми підключатимемо і житловий фонд. Сьогодні в місті розвернуті повномасштабні роботи. У «Київенерго» завіряють, що протягом тижня будуть завершені практично всі об’єкти, де нині ремонтують магістральні трубопроводи гарячого водопостачання», – наголосив Попов.

Він також повідомив, що сьогодні у столиці залишається 5% будинків без гарячої води. У більшості випадків «Київенерго» проводить масштабну заміну старих труб. Ще частина – холодні, бо досі латають незначні пошкодження комунікацій. Завершити ці роботи мають упродовж тижня. Протягом 7 днів мають бути підключені до опалення і більшість житлових будинків міста.

Як зазначає КМДА, «опалювальний сезон в столиці розпочався на два тижні раніше від загальнодержавного графіку уперше за часів Незалежності. Таке рішення було ухвалене, враховуючи прогнози Гідрометцентру».

Як повідомляв УНІАН, відповідно до законодавства, опалювальний сезон може початися не 15 жовтня, а раніше, якщо середньодобова температура повітря протягом трьох днів протримається на рівні плюс 8 градусів Цельсія.

30 вересня міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Темник заявив, що температурний режим на території країни дозволяє розпочинати опалювальний період у всіх регіонах. На 30 вересня з 27 регіонів централізоване опалення ввімкнули 14.