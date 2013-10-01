У Донецьку головлікаря за хабар засуджено до 5 років
12:22, 01 жовтня 2013Новини регіонів
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Вимагав 6 тис грн
У Донецьку головного лікаря міської лікарні за хабар засуджено до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 2 роки.
Як повідомили УНІАН сьогодні в прес-службі прокуратури Донецької області, під час судового слідства було встановлено, що приватний підприємець звернувся до головлікаря міської лікарні, щоб укласти договір про встановлення у холі медустанови автомата з продажу бахіл. Однак медик повідомив, що укладення договору буде коштувати 6 тис грн.
Після отримання вказаної суми лікар був затриманий на місці злочину співробітниками правоохоронних органів.
Вироком Кіровського районного суду м.Донецька підсудний був визнаний винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) КК України і засуджений до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном у два роки.
На цьому тижні Апеляційний суд Донецької області залишив вирок суду першої інстанції без змін, уточнили в прокуратурі.
Вирок вступив в законну силу.
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