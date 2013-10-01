Івано-Франківськ - найпублічніше місто

У загальному рейтингу публічності місцевого самоврядування перше місце посіла Івано-Франківська міська рада з показником 68%. На другому місці опинилися органи місцевого самоврядування Луцька (65%), на третьому – Львова (61%). Серед аутсайдерів – Черкаська (39%) та Ужгородська (32%) міські ради.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив Олександр Неберикут, координатор кампанії «Вимірювання Індексу публічності місцевого самоврядування» Громадянської мережі «Опора».

Щодо публічності міських голів експерт зазначив, що «найпублічніші міські голови працюють в Івано-Франківську (Віктор Анушкевичус - 74%) та Луцьку (Микола Романюк - 73%), на третьому місці – мер Донецька Олександр Лук’янченко з 68%. Останню сходинку посів виконуючий обов’язки міського голови Черкас Віктор Білоусов (33%)».

Що стосується виконавчих органів, то, згідно з даними дослідження, рейтинг очолюють Івано-Франківськ та Львів з 80% та 73% відповідно. Останню позицію посіли виконавчі органи Ужгородської міської ради. Найнижчим в рейтингу публічності опинився депутатський корпус, жоден не досягнув рівня у 55%. На першому місці у цьому рейтингу були депутати Луцької міської ради, а найменш публічними – міські обранці Ужгорода.

Координатор дослідження зауважив, що методологія вимірювання дозволяє порівнювати результати відповідно до трьох взаємопов’язаних принципів публічності – прозорості, як процесу оприлюднення місцевою владою за власною ініціативою інформації, що становить суспільний інтерес; відкритості, як процесу надання владою доступу до інформації й підзвітності, тобто процесу систематичного інформування громадськості про результати своєї діяльності.

Щодо принципів публічності, Неберикут доповів, що «найнижчі рейтинги отримав параметр «підзвітність депутатів» - жодна рада не подолала бар’єр у 53%. Своєю чергою, єдиний параметр, в якому лідер рейтингу перетнув позначку у 90% - це «відкритість виконавчих органів». Перше місце посіли виконавчі органи Івано-Франківської міської ради – 92%».

*** Порівняльне дослідження здійснювалося протягом останніх чотирьох місяців незалежними експертами мережі партнерів з вимірювання Індексу публічності органів місцевого самоврядування, за ініціативою львівської команди громадянської мережі ОПОРА. Загалом, цього року кампанія моніторингу охопила 11 обласних центрів Донецька, Івано-Франківська, Луганська, Луцька, Львова, Миколаєва, Одеси, Рівного, Черкас, Чернігова та Ужгорода. Проект здійснювався за фінансової підтримки Європейського Союзу.