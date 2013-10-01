У Києві передано до суду справу про отруєння 43 дітей

Столичними правоохоронцями завершено розслідування кримінального провадження за фактом масового отруєння дітей у дитячому садочку №455 у Дніпровському районі Києва.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Дніпровського району столиці, у ході досудового розслідування було встановлено, що 43 дитини захворіли на сальмонельоз через неналежне виконання професійних та службових обов’язків з боку завідувача, старшої медсестри та кухаря дитячого закладу.

Наразі прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно вказаних працівників. Їх судитимуть за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 137 КК України.

Як нагадали у прокуратурі, з 19 по 22 червня поточного року 43 малюка віком від 3 до 6 років після відвідування дитячого садка №455 були госпіталізовані з діагнозом «сальмонельоз». Встановлено, що захворювання викликав збудник, який виявили у курячих яйцях та вермішелевій запіканці.

Під час розслідування було проведено 43 судово-медичні експертизи, бактеріологічні дослідження їжі, експертиза СЕС, а також спеціальне дослідження групового захворювання дітей комісією, призначеною управлінням освіти Дніпровської РДА.

Санкція статті обвинувачення передбачає покарання у вигляді штрафу від ста до трьохсот неоподаткованих мінімумів громадян або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.