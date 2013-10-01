На Вінниччині від вибуху шини «БілАЗа» загинула людина

У Калинівському районі Вінницької області в результаті вибуху шини «БілАЗа» одна людина загинула, ще двоє – госпіталізовані.

Як повідомили УНІАН УДСНС у Вінницькій області, 30 вересня о 12:05 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №19 м. Калинівки надійшло повідомлення про те, що в районну лікарню було госпіталізовано 52-річного жителя с.Іванів з діагнозом «забійна рвана рана носа носової перегородки нижньої носової раковини» та 20-річного кранівника, який отримав травми обличчя та щелепи.

Ще один 48-річний водій, житель с.Іванів загинув внаслідок відкритої черепно-мозкової травми від удару об навантажувач.

Як з’ясувалося, нещасний випадок стався під час видобутку граніту в ПАТ «Іванівський спеціалізований кар’єр», коли під час ремонту колеса спец-автомобіля «БілАЗ» вибухнула шина.