На Сумщині врятували жінку, яка впала у колодязь

У Сумській області врятували жінку, яка впала у каналізаційний колодязь і провела там у холодній воді всю ніч.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області, вночі 29 вересня у місті Глухів 37-річна жінка, повертаючись від родичів додому по вулиці 40 років Перемоги впала у каналізаційний колодязь, що тривалий час не експлуатувався. Опинившись по груди у холодній воді, вона почала кликати на допомогу. Лише через шість годин, випадковий перехожий, почув крики потерпілої та зателефонував до служби порятунку «101».

Черговий караул 19-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Глухів, що прибув за викликом, за допомогою спецобладнання підняв постраждалу на поверхню.

На даний час вона перебуває на стаціонарному лікуванні в Глухівській ЦРЛ з діагнозом лівостороння пневмонія та загальне переохолодження.