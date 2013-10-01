Вовк, який покусав 3-х людей, був хворий на сказ

Вовк, який 29 вересня, покусав трьох жінок у селі Селезівка Овруцького району Житомирської області, був хворий на сказ.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник начальника Головного управління ветеринарної медицини Житомирській області Володимир Вісик.

За його словами, "експертиза показала, що вовк, який покусав вчора на Житомирщині людей, виявився скаженим".

При цьому Вісик повідомив, що загалом вовк покусав трьох людей, а контактували з ним ще 6 чоловік.

Вбитого вовка вчора спалили.

Постраждалим надається медична допомога.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня під вечір у село Селезівка Овруцького району Житомирщині забіг вовк. Спочатку він забіг в одне подвір`я, накинувся на жінку, вкусив її за голову, руку та плече, потім в іншому подвір`ї покусав ще двох жінок. Вовка вбили та передали на експертизу. Дві постраждалі жінки звернулися до травматологічного відділення Овруцької центральної районної лікарні.