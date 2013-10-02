"Маг" через соцмережі шантажував громадянку Німеччини

У Вінниці працівники відділу боротьби з кіберзлочинністю затримали 40-річного безробітного, який вимагав гроші у громадянки Німеччини, погрожуючи через соціальні мережі розповсюдити інформацію про її особисте життя.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, до працівників міліції звернулась громадянка Німеччини з заявою про те, що невідома особа на одному з соціальних сайтів вимагає у неї гроші в сумі 600 доларів за нерозміщення компрометуючої інформації стосовно неї. При цьому жінка повідомила, що вже перерахувала незнайомцю половину вказаної суми.

Як з’ясувалося в ході розслідування, незадовго до цього заявниця зареєструвалась на одному з сайтів, де надавались послуги з передбачення долі. У "мага" жінка шукала порад щодо розв’язання життєвих проблем і спілкувалася з ним виключно по Інтернету, а за надані послуги розраховувалась миттєвими переказами.

Зіставивши усі факти, заявниця запідозрила, що саме цей «маг» її шантажує, тільки на іншому сайті. Підозри потерпілої підтвердили працівники міліції, які взялися за розслідування цієї справи. Виявилося, що і «маг», і шантажист – одна й та сама особа, і перебуває вона в Вінниці. Зловмисника вирахували за ІР-адресою, з якої надсилалися погрози.

Слідчим відділом міліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 5 років ув’язнення.