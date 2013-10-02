В аеропорту «Одеса» літак викотився за посадочну смугу

У міжнародному аеропорту «Одеса» у вівторок, 1 жовтня, літак, що прилетів із Греції, під час посадки викотився за злітно-посадочну смугу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі аеропорту, о 12.46 за київським часом в аеропорту «Одеса» здійснив посадку чартерний рейс із Керкіри (Греція).

Після посадки й пробігу по смузі літак марки GALX викотився на грунт праворуч від смуги.

На борту перебували 8 пасажирів, ніхто не постраждав. Пошкоджень повітряного судна не виявлено. Літак самостійно залишив злітно-посадочну смугу.

Як пояснили в прес-службі, поки літак знаходився на злітно-посадочній смузі (й за її межами) аеропорт близько години не приймав інші рейси. Наразі ситуація стабілізована - аеропорт працює в штатному режимі.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» відноситься до групи найбільших аеропортів України й пов`язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.

ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» – спільне підприємство, створене в листопаді 2011 року Одеською міською радою та приватним інвестором «Одеса Аеропорт Девелопмент», який фінансує будівництво нового терміналу аеропорту й інфраструктури вартістю 45 млн дол. США.