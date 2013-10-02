В Олександрівській лікарні зупинилися роботи з реконструкції

Будівельні роботи і реконструкція приймального відділення та спеціалізованих відділень Олександрівської клінічної лікарні Києва будуть завершені, щойно депутатський корпус прийме рішення про перерахування відповідних коштів. Про це заявив журналістам директор Департаменту охорони здоров`я КМДА Віталій Мохорєв, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Через відсутність фінансування ми не можемо сьогодні завершити роботи з реконструкції та будівництва відділень в Олександрівській лікарні. Це пов’язано з попереднім блокування сесії Київради, через що не було прийнято рішення про перерахування коштів. Тож, на засідання депутатського корпусу 2 жовтня ми винесли зміни до Програми економічного і соціального розвитку, що передбачають фінансування робіт у лікарні. Також заплановані кошти на реконструкцію міської станції швидкої допомоги, ремонт дахів і фасадів районних поліклінік. Щойно рішення буде затверджено, ми завершимо всі роботи у стислі терміни», – сказав Мохорєв.

Очільник Департаменту охорони здоров`я уточнив, що місто виділяє на роботи в Олександрівській лікарні 5 млн гривень. Ще 930 тис. грн буде направлено на реконструкцію будівлі Київської міської станції швидкої медичної допомоги та медицини катастроф, що на вул. Богдана Хмельницького.

Довідка УНІАН. Опозиція наполягає, що обрана в травні 2008 року Київрада VI скликання, яке відпрацювала свій 5-річний термін, з 2 червня є нелегітимною. Опозиція вимагає призначити вибори мера столиці і депутатів Київради на кінець 2013 року.

11 липня опозиційні народні депутати перешкодили провести засідання Київради, наполягаючи, що, згідно із законом, термін її повноважень закінчився 2 червня.

19 серпня вдалося провести сесію Київради під посиленою охороною приміщень КМДА і сесійного залу у зв`язку із спробами представників опозиції зупинити роботу депутатів.

На 2 жовтня заплановане ще одне пленарне засідання Київради.