У Києві на допиті в міліції помер 66-річний чоловік

У Києві в Оболонському арйуправлінні міліції на допиті помер літній чоловік.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м.Києві, інцидент трапився сьогодні в одному з службових кабінетів Оболонського РУ. Як зазначили у ВЗГ, о 12.28 викликані лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть чоловіка, 1947 року народження та зафіксували відсутність на його тілі будь-яких видимих ознак насильства. Попередня причина смерті – відрив тромбу в судинах.

Як зазначили у міліції, чоловіка було запрошено до райуправління для надання показів в рамках досудового розслідування кримінального провадження розпочатого за статтею 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.

«В ході розмови з одним із співробітників райуправління чоловіку раптово стало зле. Правоохоронці терміново викликали на місце карету швидкої медичної допомоги. По прибуттю на місце події лікарі констатували смерть чоловіка. Наразі на місці знаходиться керівництво районного та Головного управлінь столичної міліції, представники районної прокуратури та експерти. З’ясовуються всі обставини смерті чоловіка». - зазначили у ВЗГ.