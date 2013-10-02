На Київщині відкрито 58 дитячий будинок сімейного типу

У Київській області відкрито 58-й дитячий будинок сімейного типу, в яких виховується 354 дітей-сиріт.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської облдержадміністрації, про це сьогодні повідомив голова КОДА Анатолій Присяжнюк під час відкриття дитячого будинку сімейного типу в Києво-Святошинському районі.

"Сьогодні держава приділяє багато уваги саме дітям, які позбавлені батьківської опіки. Виконуючи доручення Президента ми повинні забезпечити кожній дитині-сироті, дитини, позбавленій батьківського піклування можливості виховуватися в сім’ї», - зазначив Присяжнюк.

За його словами, завдяки спеціальній програмі на Київщині побудовано та функціонує 58 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 354 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 107 прийомних сімей, в яких виховується 207 дітей. "У поточному році в Київській області створено 7 дитячих будинків сімейного типу та 14 прийомних сімей. Загалом у дитячі будинки сімейного типу в цьому році влаштовано 53 дитини, у прийомні сім’ї – 43 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", - зазначив голова КОДА.