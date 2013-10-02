В Одесі відкрився «Університет третього віку»

В Одесі до Всесвітнього дня людей похилого віку сьогодні відкрився «Університет третього віку».

Як передає кореспондент УНІАН, урочисте відкриття навчального закладу відбулося у Золотому залі Літературного музею.

У церемонії відкриття і посвячення у студенти взяли участь: заступник мера Одеси Марія Стоцька, директор департаменту праці і соціальної політики Одеської міської ради Олена Китайська, директор комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування Приморського району м. Одеси» Людмила Регульська, а також пенсіонери, які висловили бажання навчатися в університеті. Під час церемонії відбулася імпровізація першого шкільного дзвінка за участю пенсіонерки, одягненої в святкову шкільну форму і білі банти.

Даний навчальний заклад функціонуватиме на базі Територіального центру соціального обслуговування Приморського району м. Одеси.

Як заявила Регульська, навчання проводитиметься на безкоштовній основі, а мета створення університету - продовження активного способу життя пенсіонерів.

«Навчання в університеті – можливість зайнятися своїм здоров`ям, реалізацією бажань і задумів, це можливість спілкуватися в групах з однолітками і вчитися новому. Навчання ґрунтується на принципах добровільності, рівності», - сказала вона.

«Університет третього віку» створено за підтримки вищих навчальних закладів міста - Одеського національного медичного університету, Одеського національного політехнічного університету, Музичної академії імені А.В.Нежданової і Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського.

У новому навчальному закладі створено п`ять факультетів: комп`ютерний, здорового способу життя, культури і мистецтва, іноземних мов, психології.

Навчання проходитиме за участю студентів і викладачів названих вишів.

На даний момент в «Університет третього віку» вже записалися близько 90 студентів-пенсіонерів, серед яких є люди, які мають вищу освіту.