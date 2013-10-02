На Запоріжжі та Сумщині грибами отруїлися десятеро людей

У Запорізькій і Сумській областях грибами отруїлися десятеро людей.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, сьогодні, 2 жовтня, до реанімаційного відділення Приазовської центральної районної лікарні, з діагнозом харчове отруєння госпіталізовано п’ятеро осіб з с. Олександрівка Приазовського району Запорізької області, які разом вживали страви домашнього приготування, у тому числі дикорослі гриби.

Перебіг захворювання госпіталізованих - середнього ступеню тяжкості.

У Сумській області сьогодні до інфекційного відділення Великописарівської центральної районної лікарні, з діагнозом харчове отруєння госпіталізовано п’ятеро осіб з с. Кириківка Великописарівського району, які разом вживали страви домашнього приготування. Перебіг захворювання госпіталізованих - середнього ступеню тяжкості.

Обидві події перебувають на контролі Головних управлінь ДСНС у Запорізькій та Сумській областях.