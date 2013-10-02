12-річного школяра, який виліз на вагон, уразило струмом

У Волинській області 12-річний школяр був уражений електрострумом контактної мережі залізничної колії коли він заради розваги виліз на вагон на станції Рожиче.

Як повідомили УНІАН у підрозділі зв’язків з громадськістю УМВС України на Львівській залізниці, 1 жовтня о 19.30 черговим по станції Рожиче Волинської області було виявлено неповнолітнього 12-річного хлопчика ураженого електричним струмом.

Як було встановлено в ході розслідування, п’ятеро друзів проводили вільний час розважаючись на залізниці. Один з хлопчаків запропонував вилізти на вагони та подивитись на вид зверху. Усі відмовились, зважаючи на небезпеку, проте хлопчина вважав, що нічого страшного з ним не трапиться і таки поліз на вагон.

Як розповів УНІАН начальник Волинського лінійного відділу майор міліції Сергій Назарук, на залізничній колії на відстої стояли порожні вагони-хопери (зерновози) на які і заліз хлопчина. Вилізши на зерновоз хлопчик отримав ураження струмом контактної мережі. Від удару струмом хлопчика відкинуло в сторону між з’єднання вагонів, в результаті падіння, крім ураження електрострумом, підліток травмував також ногу.

Каретою швидкої допомоги неповнолітнього було доставлено до Рожиченської центральної районної лікарні. Після госпіталізації потерпілого направлено в опіковий відділ Луцької міської клінічної лікарні. За висновками лікарів у хлопчика опіками уражено 50% шкіри.