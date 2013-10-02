Дитяча смертність у Києві скоротилась на 20%

З відкриттям перинатального центру на базі 7-го полового будинку дитяча смертність скоротилась у Києві на 20%, а материнська - на 10%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це повідомив голова КМДА Олександр Попов в ефірі телеканалу «Київ».

За його словами, також завдяки найновішим технологіям та устаткуванню медикам вдалося знизити інвалідність та частоту вроджених вад у маленьких киян.

Наступного року у місті буде відкрито ще один такий високотехнологічний заклад, а загалом у Києві мають створити ще мінімум три спеціалізовані перинатальні центри.

«Наступного року ми матимемо дуже приємну нагоду відкрити ще один великий перинатальний центр. Наразі ми завершуємо розробку проектної документації. Це високовартісний проект, але ми маємо підтримку безпосередньо глави держави. До речі, Віктор Янукович особисто опікується кожним перинатальним центром в Україні. Київ потребує таких проектів, попит на них є, як і висококласні фахівці, які можуть і хочуть працювати з новітніми технологіями», – наголосив Попов.

*** У відділенні інтенсивної терапії столичного перинатального центру виходжують недоношених дітей від 500 грамів. Високоякісне, ультрасучасне обладнання створює штучні умови, максимально наближені до внутрішньоутробного розвитку.

Створення перинатальних центрів в Україні – це складова Національного проекту «Нове життя». За 2 роки в рамках її реалізації перинатальні центри вже відкрито в 11 областях України.

Національний проект «Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства» запроваджений з ініціативи Президента України і реалізується під контролем глави держави заради досягнення Цілей розвитку Тисячоліття, озвучених Президентом на Саміті ООН 2010 року: покращення демографічної ситуації в Україні, зниження материнської, малюкової захворюваності, інвалідності та смертності шляхом підвищення рівня якості та доступності висококваліфікованої медичної допомоги матерям і дітям.

Як повідомляв УНІАН, відкриття перинатального центру, створеного на базі пологового будинку №7, відбулось у Києві 10 лютого 2012 року.

Щороку у місті народжується понад 1500 недоношених немовлят, в тому числі – з критично низькою вагою тіла.