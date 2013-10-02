Донеччина: тепло подадуть у будинки до 5 жовтня
14:31, 02 жовтня 2013Новини регіонів
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Готовність регіону - 100%
У Донецькій області до 5 жовтня тепло надійде на всі об`єкти соціальної сфери, а також у житлові будинки.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної держадміністрації з посиланням на голову ОДА Володимира Шишацького .
За його словами, готовність регіону до опалювального сезону становить 100% , і «до суботи (5 жовтня) тепло надійде в житлові будинки і на всі об`єкти соцсфери».
«У першу чергу ми контролюємо забезпечення теплом шкіл, дитячих дошкільних та лікувальних закладів, усіх житлових будинків. Наше головне завдання - не допустити виникнення аварійних ситуацій протягом всього опалювального сезону» , - підкреслив Шишацький. Він зазначив, що в даний час усіма підприємствами теплоенергетики Донецької області укладено договори на постачання природного газу, і триває робота з отримання на нього лімітів .
На всіх теплоелектростанціях завершена підготовка енергоблоків, накопичені необхідні запаси вугілля.
Шишацький також заявив про готовність до зими комунальних підприємств регіону, де вже накопичено достатню кількість рідкого і твердого побутового палива і посипних матеріалів.
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