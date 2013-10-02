У Кіровоградській області грибами отруїлась 3-річна дитина

У Кіровоградській області грибами отруїлась трирічна дитина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДСНС в області, 1 жовтня до Олександрійської дитячої міської лікарні з діагнозом отруєння грибами госпіталізовано хлопчика 2010 р.н., жителя Олександрії.

На вимогу батьків дитини, її було переведено до Кіровоградської обласної дитячої лікарні.

Станом на ранок 2 жовтня стан хворого середнього ступеня тяжкості.