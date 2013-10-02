У Кіровоградській області грибами отруїлась 3-річна дитина
14:35, 02 жовтня 2013Новини регіонів
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Cтан середнього ступеня тяжкості
У Кіровоградській області грибами отруїлась трирічна дитина.
Як повідомили УНІАН у прес-службі УДСНС в області, 1 жовтня до Олександрійської дитячої міської лікарні з діагнозом отруєння грибами госпіталізовано хлопчика 2010 р.н., жителя Олександрії.
На вимогу батьків дитини, її було переведено до Кіровоградської обласної дитячої лікарні.
Станом на ранок 2 жовтня стан хворого середнього ступеня тяжкості.
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