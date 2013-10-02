На Вінниччині 8-річний хлопчик помер після уроку фізкультури

У Козятинському районі Вінницької області 8-річному хлопчику стало погано на уроці фізкультури, по дорозі в лікарню дитина померла.

Про це повідомляє сектор зв`язків із громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

За повідомленням, 30 вересня в чергову частину Козятинського райвідділу міліції по спецлінії «102» надійшло повідомлення від чергової медсестри центральної районної лікарні про те, що в приймальне відділення доставлено без ознак життя 8-річного третьокласника Махаринецької загальноосвітньої школи.

Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події було встановлено, що хлопчику стало погано на уроці фізкультури під час проведення розминки. Викладачі викликали місцевого фельдшера, який надавав дитині першу медичну допомогу до прибуття бригади лікарів. По дорозі в лікарню в кареті швидкої допомоги дитина померла.

За фактом смерті дитини слідчим відділом відкрито кримінальне провадження, в рамках якого з’ясовуються всі обставини трагедії. За висновками судово-медичної експертизи, смерть дитини настала внаслідок гострої серцевої недостатності.