У Одеському порту на причалі виявлено снаряд

На причалі Одеського морського торгового порту у вівторок, 1 жовтня, було виявлено артилерійський снаряд часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України в Одеській області, о 10.30 до рятувальної служби Одеси надійшло повідомлення від робітників порту про те, що по вулиці Митній на причалі знайдено артилерійський снаряд калібра 100 мм. Працівники групи піротехнічних робіт снаряд вилучили і знищили.