Київрада збільшила фінансування на медикаменти для тяжкохворих

Київрада збільшила фінансування на забезпечення медикаментами тяжкохворих та ремонти закладів охорони здоров’я.

Про це повідомила на брифінгу секретар Київської міської ради Галина Герега, поінформували УНІАН у прес-службі Київради.

Зокрема, відзначила Герега, сьогодні на пленарному засіданні депутати Київради підтримали внесення змін до міських цільових програм «Здоров’я киян», «Турбота. Назустріч киянам» та «Соціальне партнерство».

За її словами, фінансування збільшується по тим напрямкам охорони здоров`я, де сьогодні є критична ситуація.

Так, за програмою «Здоров’я киян» за рахунок перерозподілу коштів збільшується фінансування на створення перинатальних медичних центрів на 6,391 млн грн.

За напрямком «охорона дитинства» 4,710 млн грн виділяються на закупівлю протиепілептичних препаратів, лікувального харчування для хворих на фенілкетонурію та закупівлю препаратів для дітей хворих на ювенільний артрит.

Також 1,380 млн грн виділено на закупівлю лікарняного харчування для хворих на фенілкетонурію серед дорослого населення.

Крім того, за програмою «Соціальне партнерство» кошти передбачається перерозподілити на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та громадським організаціям інвалідів.

За програмою «Турбота. Назустріч киянам» виділяються кошти у розмірі 7,7 млн грн на матеріальну допомогу окремим категоріям громадян для сплати внесків до лікарняної каси, зокрема особам, які мають статус учасника бойових дій в Афганістані, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та породіллям для сплати за їхньою заявою, зазначила Герега.

Також компенсацію оплати за навчання у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» буде надано для пільгових категорій студентів, додала вона.

Крім того, було виділено 5 млн грн на завершення реконструкції приймального відділення в Олександрівській лікарні. Ще 930 тис. грн. - на реконструкцію будівлі Київської міської станції швидкої медичної допомоги та медицини катастроф, що на вул. Богдана Хмельницького, відзначила Герега.