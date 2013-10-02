Рівненщина: суддя на іномарці збив священика на велосипеді

У селі Антопіль Рівненського району Рівненської області на міжнародній трасі «Київ-Чоп» сталася дорожньо-транспортна пригода за участю місцевого священика та судді зі Львова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ВДАІ Рівненщини, водій автомобіля «TOYOTA RAV4», мешканець Львова, їхав трасою з боку Києва в напрямку Рівного. Він допустив наїзд на велосипедиста, який рухався в попутному напрямку узбіччям дороги та раптово виїхав з правої смуги на ліву.

Унаслідок ДТП велосипедист отримав відкритий перелом обох кісток гомілки. Його госпіталізовано в Рівненську обласну клінічну лікарню.

У правоохоронних органах кореспонденту УНІАН повідомили, що за кермом автомобіля «TOYOTA RAV4» перебував суддя зі Львова. Постраждалий велосипедист – місцевий священнослужитель.