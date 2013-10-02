Київщина: у діяльності ГУ ветмедицини виявили порушення

Прокуратура Київської області, провівши перевірки, виявила низку порушень в діяльності Головного управління ветеринарної медицини у Київській області та його територіальних управлінь.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, державні інспектори цього контролюючого органу порушували вимоги закону під час видачі документів дозвільного характеру. Зокрема, з порушення видавалися ліцензії на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики та оптової, роздрібної торгівлі ветеринарними медикаментами і препаратами. Також не дотримуються вимоги щодо платності видачі ветеринарних дозволів та сертифікатів. Численними залишаються порушення, пов’язані із формування планів-графіків перевірок, до яких незаконно включаються суб’єкти підприємництва, які перебувають на спрощеній системі оподаткування та діяльність яких відноситься до незначного ступеню ризику.

Виявлені випадки неналежного оформлення документів для проведення перевірок та їх результатів. Посадовці інспекційного органу не контролювали виконання внесених приписів та розпоряджень.

Такі порушення виявлялись у Головному управлінні ветеринарної медицини в Київській області та територіальних управліннях Броварського, Києво-Святошинського, Переяслав-Хмельницького, Таращанського, Яготинського районів.

З метою усунення цих та інших порушень начальнику Головного управління ветеринарної медицини підготовлено подання.

Загалом упродовж поточного року органами прокуратури Київської області територіальним органам Головного управління ветеринарної медицини в Київській області внесено 42 подання. За результатами їх розгляду до відповідальності притягнуто 58 осіб органів державного контролю.