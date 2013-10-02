В Черкасах на території водоканалу знайшли мінометну міну

В Черкасах на території КП «Черкасиводоканал» 1 жовтня під час проведення земляних робіт робітники знайшли 82 мм мінометну міну та гранату часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС в Черкаській області, піротехніки УДСНС, які прибули на місце знахідки, дослідили прилеглу територію та вилучили боєприпаси.

Знайдені боєприпаси були знищені на спеціальному полігоні.