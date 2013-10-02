­У Тернополі людину засипало землею в траншеї

У Тернополі загинув робітник, якого засипало землею в траншеї на будівництві будинку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди територіального управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій, сьогодні, 2 жовтня, в післяобідню пору на вул. Березовій чоловік проводив земляні роботи на будівельному майданчику в траншеї глибиною близько 3-х метрів, призначеній для прокладання інженерних мереж. Внаслідок зсуву ґрунту робітник опинилася під завалами землі.

Свідки події зателефонували в пожежно-рятувальну службу та «швидку», а тим часом намагались самотужки визволити потерпілого.

Рятувальники, які прибули на місце нещасного випадку, відкопали чоловіка, який вже був без ознак життя, та передали працівникам швидкої допомоги. Медики провели реанімаційні дії, однак робітника повернути до життя не вдалося.