Житомирщина: 34-річний чоловік загинув від переохолодження

13:01, 03 жовтня 2013
Новини регіонів
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Перший випадок у регіоні

На Житомирщині зафіксовано перший випадок загибелі людини від переохолодження.

 
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління ДСНС у Житомирській області, 34-річного чоловіка - жителя села Ірша Радомишльського району Житомирської області - знайшли на вулиці уночі 30 вересня. Як показала експертиза, чоловік загинув внаслідок переохолодження тіла.
 
В останні дні вересня та в жовтні синоптики фіксують в Україні загалом і в Житомирській області зокрема значне похолодання.
 
Торік у Житомирській області перший випадок смерті людини від перехолодження було зафіксовано в листопаді.
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